Respeto a los derechos humanos, prioridad en Oaxaca de Juárez: Ray Chagoya (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. El Municipio de Oaxaca de Juárez y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca firmaron un Convenio Marco de Colaboración con el objetivo de fortalecer la promoción, protección y respeto de los derechos humanos en la capital del estado.

El acuerdo fue suscrito por el presidente municipal Raymundo Chagoya Villanueva, la titular de la Defensoría Elizabeth Lara Rodríguez y la síndica primera municipal Obtulia Salgado Delgado, quienes destacaron la importancia de impulsar acciones coordinadas que garanticen un trato digno y respetuoso para todas las personas.

Entre las acciones contempladas en el convenio se encuentra la capacitación en derechos humanos para personal del Gobierno Municipal, así como la incorporación de este enfoque en el diseño e implementación de políticas públicas. También se desarrollarán seminarios, talleres, conferencias y actividades de difusión para fortalecer la cultura de respeto y legalidad.

El acuerdo prevé además capacitación dirigida a elementos de seguridad pública, particularmente en temas relacionados con el uso de la fuerza y el funcionamiento de áreas de detención municipal, con el fin de garantizar actuaciones apegadas a la ley y al respeto de la dignidad humana.

Como parte del mecanismo de seguimiento, se integrará una Comisión Técnica con representantes de ambas instituciones, encargada de coordinar las acciones y dar seguimiento a los convenios específicos que se deriven de este instrumento.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, durante el periodo de la actual administración municipal.

Durante su intervención, el presidente municipal Ray Chagoya destacó que para su gobierno es fundamental que todas las personas sean atendidas con respeto, legalidad y responsabilidad, subrayando que una ciudad segura también es una ciudad donde se respetan plenamente los derechos humanos.

Con este acuerdo, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso de fortalecer instituciones, mejorar la atención a la ciudadanía y consolidar una ciudad más justa, incluyente y respetuosa de la dignidad de todas las personas.

