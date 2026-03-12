Alebrijes regresa al estadio Tecnológico para enfrentar a Tapatío este viernes 13 de marzo (17:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. Después de ser goleados 6-2 por el equipo de Irapuato la semana pasada, los Alebrijes de Oaxaca regresan al estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, para recomponer el camino y buscar los 3 puntos en contra del conjunto de Tapatío, equipo que llega a este compromiso luego de perder 2-1 en casa ante el equipo de Cancún.

El cuadro oaxaqueño sigue mostrando una inconsistencia de resultados, en ocasiones con buenos partidos, sumando unidades de último minuto, pero en otros el plantel pierde el rumbo y termina por dejar mucho que desear sobre el terreno de juego. Motivo por el cual se encuentra en la posición número 10 de la clasificación, con 9 puntos acumulados, producto de 2 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, con 11 goles a favor y 16 en contra.

En cuanto a los partidos, Alebrijes abre la jornada contra Tapatío a las 17:00 horas, en el estadio de la capital oaxaqueña, el mismo 13 de marzo, pero a las 19:00 horas, los Mineros de Zacatecas reciben a la Jaiba Brava, en el estadio Carlos Villalba. El último duelo del viernes será entre los Correcaminos contra el conjunto de Irapuato a las 19:00 horas en el estadio Marte Rodolfo Gómez Segura.

Para el sábado 14 de marzo a las 19:00 horas, el Club Atlético Morelia, será anfitrión del conjunto de Tepatitlán, mientras que, en ese mismo horario, el equipo de Cancún recibe en casa al Club Atlético la Paz, otro duelo sabatino, pero a las 21:00 horas, será entre los Dorados de Sinaloa en contra de los Leones Negros de Guadalajara. Cierra la jornada el equipo de Coyotes contra los Potros de Hierro del Atlante.

El torneo regular consta de 15 jornadas, el cuadro de Alebrijes se ubica a media tabla y aún tiene aspiraciones de colarse a la fase de cuartos de final, siempre y cuando logre sumar tanto de local como de visitante, el próximo compromiso del plantel zapoteca será el 20 de marzo en casa del Club Atlético La Paz, equipo que hasta el momento es tercero de la clasificación general, con 15 puntos y un promedio de 13 goles a favor por 5 recibidos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir