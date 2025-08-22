Rescatan a más de 50 de perros vivos y muertos durante cateo de vivienda en Nogales (19:00 h)

Sonora, 21 de agosto. Mas de medio centenar de perros vivos y algunos ya muertos, en estado de congelamiento, fueron rescatados del interior de una vivienda que fue cateada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sonora.

¿Qué se localizó en el inmueble?

El cateo, resultado de reportes ciudadanos, se realizó en un domicilio de la colonia Vistas del Sur, donde rescataron más de 50 perros vivos, varios cuerpos de canes congelados y carne fileteada de este mismo animal al interior del inmueble.

Se confirmó que esta información consta en el número de caso CI/NOG/238/02499/8-2025, para efectuar la orden, donde participaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Púbica (PESP) y Municipal Preventiva, comisionado al departamento de Bienestar Animal.

Fuentes oficiales dieron a conocer que a las 12:30 horas se reunieron, en el domicilio marcado con el número 77, personal de la FGJE de Sonora y del departamento de Bienestar Animal del Estado (abigeato de la ciudad de Cananea).

En coordinación con dichas autoridades fueron rescatados de dicho domicilio un total de 53 perros de diferentes razas grandes, medianas y pequeñas, de todas las edades, incluyendo cachorros que se encontraban en los patios y sus alrededores.

Del interior del inmueble, dentro de un refrigerador fueron asegurados los cuerpos congelados de al menos cinco perros, así como una bandeja con restos, al parecer de estos mismos.

¿Qué pasó con los animales rescatados?

Dichas autoridades confirmaron que al interior de la casa fue localizada una credencial de un elemento de la extinta Policía Federal, de nombre Arturo ‘N’, así como documentación variada de esta misma persona, que al decir de los vecinos, residía en el lugar.

Posteriormente, los perros rescatados fueron trasladados para su resguardo en el Centro de Protección y Bienestar Animal (CABA), al igual que los cuerpos congelados, mientras que los restos quedaron como evidencias del crimen que se encuentra en investigación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir