INE rechaza investigar a Alito Moreno por enriquecimiento ilícito (18:30 h)

Ciudad de México, 21 de agosto. Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó una solicitud de Morena que pedía iniciar una investigación de oficio contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por presunto desvíos de recursos, enriquecimiento ilícito, financiamiento ilegal, lavado de dinero y otros delitos cuando fue gobernador de Campeche.

En la sesión del Consejo General, la consejera Dania Ravel dijo que las supuestas violaciones han prescrito la facultad del INE para iniciar un procedimiento oficioso.

Sobre ese tema, la consejera Carla Humphrey dijo que la solicitud escapa de la legalidad, toda vez que si bien los partidos políticos tienen facultades de presentar pruebas se tienen que sujetar de un escrito de queja y debe tener los requisitos para iniciar una investigación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir