INE rechaza investigar a Alito Moreno por enriquecimiento ilícito (18:30 h)

2025/08/21  De Redacción ADN
0


Ciudad de México, 21 de agosto. Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó una solicitud de Morena que pedía iniciar una investigación de oficio contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por presunto desvíos de recursos, enriquecimiento ilícito, financiamiento ilegal, lavado de dinero y otros delitos cuando fue gobernador de Campeche.

En la sesión del Consejo General, la consejera Dania Ravel dijo que las supuestas violaciones han prescrito la facultad del INE para iniciar un procedimiento oficioso.

Sobre ese tema, la consejera Carla Humphrey dijo que la solicitud escapa de la legalidad, toda vez que si bien los partidos políticos tienen facultades de presentar pruebas se tienen que sujetar de un escrito de queja y debe tener los requisitos para iniciar una investigación.

Política Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

DEA abre la puerta a “bombardear” cárteles en México si Trump lo ordena (18:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, afirmó...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: