¿Renuncia Alejandro Gertz Manero a la FGR?, Ernestina Godoy posible reemplazo (11:40 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. El periodista Mario Maldonado informó, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), que fuentes de alto nivel le habrían confirmado la presunta renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Según su publicación, el anuncio oficial se realizaría la mañana del jueves 27 de noviembre de 2025 , aunque las autoridades federales no han confirmado hasta ahora dicha versión.

La información surge en medio de la polémica generada por la presunta investigación de la FGR en contra de Raúl Rocha Cantú, empresario y propietario de Miss Universo, caso que ha provocado una creciente atención mediática y política.

Presunta reunión en Palacio Nacional habría definido la salida de Gertz Manero de la FGR

De acuerdo con Maldonado, un día antes del posible anuncio, el 26 de noviembre, el coordinador de los senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López, habría acudido a una reunión en Palacio Nacional para revisar el tema directamente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La reunión, según el periodista, habría tenido como objetivo analizar el futuro de Gertz Manero al frente de la Fiscalía y discutir escenarios ante una eventual dimisión.

Aunque no existen confirmaciones oficiales sobre dicho encuentro, la versión ha generado especulación sobre movimientos internos en el gabinete y en los organismos autónomos, particularmente en un momento políticamente sensible.

Citatorio del Senado para sesión clave hoy

El periodista también difundió un documento firmado por la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Cámara de Senadores, en el que se convoca a una Sesión Plenaria el jueves 27 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas en el Salón de Sesiones del Senado.

Si bien el citatorio no menciona explícitamente el tema de la FGR, se especula que, tras dicha reunión, podría realizarse un anuncio oficial relacionado con la presunta renuncia del fiscal general. Por el momento, no existe confirmación oficial del Gobierno de México ni de la FGR.

Posibles sustitutos de Alejandro Gertz Manero en la FGR

En caso de concretarse la renuncia, Mario Maldonado señaló que los principales perfiles considerados para ocupar la titularidad de la FGR serían Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Ernestina Godoy, exfiscal de Justicia de la Ciudad de México.

Ambos perfiles han sido mencionados anteriormente en discusiones sobre posibles relevos en la Fiscalía debido a su cercanía política con el actual gobierno federal y sus trayectorias dentro del sistema judicial.