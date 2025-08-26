Forzada a tener que remontar luego de perder el primer set, tras un intenso empate de 6-6, con el que la norteamericano se hizo con la ventaja tras ganar el tie-break 12-10 para llevarse el episodio 7-6, fue Renata Zarazúa quien dio el primer campanazo en la Gran Manzana, al sacar a una de las protagonistas en la primera fase.

Colocadas con un segundo parcial que se llevó la mexicana tras jugar un nuevo tie-break para ganarlo con parciales de 3-7 y un set general de 6-7, fue el tercer y definitivo parcial el que le dio la victoria a la mexicana, con un saque para partido que le hizo ganar el encuentro final por resultado de 5-7.

Ganado su segundo partido en la historia del US Open, la nacida en Ciudad de México clasificó a la segunda ronda del abierto norteamericano, a un año de haber alcanzado por primera vez la misma etapa, cuando en 2024 venció a Caroline García en la jornada inaugural del cuadro principal.

Poniendo a México en alto pic.twitter.com/FGsKiGLbV2 — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Renata Zarazúa gana su primer encuentro en el US Open 2025

En total el marcador del encuentro fue de 7-6, 6-7 y 5-7, tras más de tres horas en una de las canchas centrales del torneo, para dar el primer gran resultado de la semana inicial en Nueva York.

“Solo estoy contenta de esto. Entrando al juego estaba muy nerviosa pero el ambiente hizo que me fuera soltando. Gracias a todos por permanecer en el juego. Sé que mi estilo es algo aburrido pero aprecio el apoyo”,

Orgullosa de la representación como mexicana, Zarazúa explicó que siempre ha entendido la responsabilidad de viajar como máxima jugadora del país en la actualidad, aunque se dice siempre acompañada por su país en todos los torneos que juega.

“Soy un poco pequeña de estatura, pero me enfocó en disfrutar la cancha porque sé que cuando me retire, este tipo de recuerdos me vendrán siempre a la mente”, detalló.