Corrupción en Alimentación para el Bienestar: Empresas fantasma reciben casi 2 mil millones en contratos (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. El organismo federal Alimentación para el Bienestar, creado en sustitución de Segalmex, ha sido señalado por repetir los mismos esquemas de corrupción que hundieron a su antecesora. Entre 2022 y 2025, cinco empresas con aparentes vínculos entre sí recibieron contratos por casi mil 984 millones de pesos, en su mayoría mediante adjudicaciones directas y con irregularidades documentadas.

La investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que estas compañías utilizaron “identidades robadas, direcciones inexistentes y prestanombres sin consentimiento”. El caso más emblemático es el de Vanessa Flores, una mujer desempleada y con problemas de salud cuya identidad fue utilizada para constituir una empresa que obtuvo contratos por más de 256 millones de pesos.

¿Cómo operan las empresas fantasma contratadas por Diconsa?

Las empresas señaladas —Konkistolo, FamilyDuck, Abastémade, Grupo Pelmu y Todólogos.com— presentan patrones comunes. Todas fueron creadas recientemente (entre 2022 y 2023, salvo Pelmu que fue reactivada en 2022), comparten domicilios fiscales falsos y tienen relaciones cruzadas entre sus accionistas y representantes.

Por ejemplo, Konkistolo SA de CV, registrada en enero de 2023, aparece vinculada a Vanessa Flores, quien no tenía conocimiento de su supuesto rol como representante legal. Su domicilio fiscal, ubicado en la calle Durango número 2, interior 202, en la colonia Roma Norte, corresponde realmente a un despacho legal del Poder Judicial, donde nadie conoce a la empresa.

Asimismo, Todólogos.com SA de CV, constituida en febrero de 2022, está registrada en un desarrollo habitacional sin oficinas comerciales. Su representante legal, Ivonne Carbajal, comparte vínculos con otras empresas de la red. Lo mismo sucede con FamilyDuck, cuya dirección en Azcapotzalco tampoco corresponde a una empresa operativa, y que comparte dirección y estructura legal con Konkistolo.

Estos vínculos fueron confirmados por la ASF, que encontró que las cinco empresas “compitieron” entre sí en al menos 16 procedimientos de contratación, lo que constituye una simulación de competencia.

Productos y servicios contratados por Diconsa a empresas fachada

Las empresas fantasma contratadas por Diconsa firmaron convenios para el suministro de una amplia gama de productos, sin evidencia de que cuenten con infraestructura para ello. Entre los artículos contratados destacan:

Konkistolo:

Enseres de cocina: cacerolas, cilindros de gas, congeladores.

Papelería: cuadernos, folders, mochilas, bolígrafos.

Botiquines de primeros auxilios y artículos varios como carbón o repelente.

Grupo Pelmu:

Alimentos perecederos y carnes frías.

Material de farmacia, mesas, básculas y esterilizadores.

Agua purificada y artículos de papelería.

Todólogos.com:

Semillas, harinas, frijoles y productos básicos.

Congeladores y artículos no comestibles.

FamilyDuck:

Comestibles como arroz, atún, amaranto, azúcar y café.

Higiene personal: cepillos de dientes, desodorantes, toallas sanitarias.

Dulces, pan, cloro, fibras de cocina, escobas y otros insumos de limpieza.

Estos contratos fueron adjudicados sin licitación pública y sin evidencia clara de entregas físicas verificables.

Pruebas de vinculación entre las empresas fachada

La red de empresas fue conectada por múltiples elementos documentales:

Coincidencias en direcciones fiscales entre varias compañías.

Accionistas y representantes legales compartidos, como el caso de Vanessa Flores y su socio, quien aparece en más de una empresa.

Triangulación de fondos: la ASF detectó transferencias millonarias entre cuentas de las distintas empresas, lo cual refuerza la existencia de una red coordinada.

Uso de domicilios imposibles o habitacionales, como torres residenciales sin actividad comercial.

Las empresas, en su mayoría, fueron creadas entre 2022 y 2023, justo antes de recibir contratos, lo que genera sospechas sobre su propósito.

Por ejemplo, la empresa Grupo Pelmu, que data de 2005, fue reactivada en 2022 cuando Yibrán Magaña del Valle asumió la administración. Ese mismo año comenzó a recibir contratos. Enrique Magaña del Valle, hermano de Yibrán, aparece vinculado a otras tres empresas de la red.

Además, actas mercantiles y documentos del Registro Público muestran que varias empresas comparten comisarios y representantes legales, y que usaron los mismos domicilios para registrarse ante el SAT y otras instituciones.

Una red de corrupción que repite el modelo Segalmex

El caso de Alimentación para el Bienestar demuestra que las prácticas de corrupción institucionalizadas en Segalmex no solo persistieron, sino que evolucionaron hacia una red más sofisticada de empresas fachada. Estas compañías, con estructuras legales dudosas, domicilios falsos y sin capacidades operativas reales, lograron captar casi 2 mil millones de pesos en contratos públicos entre 2022 y 2025.

Las investigaciones de MCCI y las auditorías de la ASF revelan patrones de Simulación de competencia, uso de prestanombres e irregularidades fiscales, que comprometen la legalidad de los procesos de contratación pública. Las pruebas materiales indican una red organizada con objetivos claros: desviar recursos destinados a los sectores más vulnerables del país.

La persistencia de este esquema pone en duda la eficacia de los controles gubernamentales y señala la urgencia de fortalecer los mecanismos de vigilancia, fiscalización y rendición de cuentas en programas sociales de alto impacto. DJ

