Reitera García Márquez que su Gobierno no otorgará una licencia más de giro negro en Santa Lucía del Camino, clausurarán las de reciente apertura (14:00 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 14 de mayo. Tras el acuerdo de Cabildo del pasado 19 de enero de no permitir la apertura más establecimientos de giros negros en Santa Lucía del Camino, el presidente municipal Juan Carlos García Márquez, reiteró este día que su administración no está entregando ni entregará más permisos en el municipio, por lo que alertó sobre actos fraudulentos para el funcionamiento de este tipo de comercios.

Acompañado de algunos concejales que conforman el Cabildo Municipal, García Márquez, explicó ante medios de comunicación que algunos dueños de estos giros negros de reciente creación se han amparado por permisos que obtuvieron en administraciones pasadas.

Incluso, advirtió que se detectaron que algunos de ellos aún fueron otorgados de manera “sospechosa” en el mes de diciembre de 2021, por lo que tomarán las medidas necesarias para detectar irregularidades y en qué condiciones se entregaron dichos permisos.

Como Cuerpo Colegiado, dijo que tomaron la decisión de “dejar sin efecto“ todas las licencias para giros negros, para venta de bebidas alcohólicas en envase abierto que no se encuentren en funcionamiento, que no encuentren en operaciones para garantizar que ya no se realicen aperturas de nuevos bares.

El edil manifestó que los establecimientos que están funcionado de manera irregular van a tener que tomar medidas y quienes no cuenten con la documentación requerida va a tener que ser clausuradas, algunas ya han sido clausuradas, esta determinación, dijo es en respuesta a la exigencia de vecinos de varias colonias que han manifestado su inconformidad con la operación de giros negros cerca de sus hogares.

García Márquez, manifestó que son 134 negocios que operan dentro de la demarcación y 14 son de reciente apertura las cuáles les van a ser revocadas los permisos, porque recalcó que su administración no otorgará una licencia más de giros negros.

Para aquellos comercios que no se encuentren al corriente en el pago para la continuación de operaciones, y aún así sigan operando, el Ayuntamiento podrá cancelar su licencia de manera definitiva; mientras que los establecimientos anteriores, deberán regularizar sus permisos en un lapso de tiempo que se les será notificado en su momento, y en caso de hacer caso omiso también se procederá a retirar la licencia correspondiente.

De igual manera, dijo que trabajan en las sanciones correspondientes para mantener en regla a los giros negros que actualmente están funcionando, donde se respeten los horarios establecidos, no se permita el acceso a menores de edad, ni se incite a la venta de sustancias ilegales.

El primer Concejal de Santa Lucía del Camino enfatizó que el compromiso de su Gobierno es velar por el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, trabajando de manera coordinada con policías municipales y viales del municipio, quienes están comprometidos por cumplir su trabajo de que impere la paz, contando con una estrategia de seguridad que hasta el momento ha dado resultados satisfactorios.

Compartir