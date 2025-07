Regidor de Chazumba presenta renuncia a su cargo; denuncia irregularidades (17:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 15 de julio. El regidor de Obras del Ayuntamiento de Santiago Chazumba, Raúl Leonel Solano Rivera, informó que presentó su renuncia a su cargo de concejal a la presidenta municipal, Gabriela Pérez Morales, por falta de transparencia en la administración municipal 2025-2027.

“Quiero decir que el proceso de renuncia está en eso, presenté mi renuncia con fecha lunes 7 de julio del presente año. Estamos a 14 de julio, a ocho días, y estoy en espera de la resolución ante esa solicitud de renuncia”, indicó.

Agregó que espera una respuesta del Congreso del Estado de Oaxaca, esperando que tenga la cordura de dar un fallo justo, además invitó a la comisión encargada para que investigue lo ocurrido.

Solano Rivera aseguró que existe ilegalidad en la administración pública actual, porque a pesar de que propuso que las sesiones de cabildo sean públicas, es decir que puedan estar presentes los ciudadanos y además sean video grabadas, la munícipe se niega a realizarlo.

Reveló que la presidenta municipal Gabriela Pérez Morales emitió un reglamento interno de cabildo, en donde les prohíben a los regidores grabar en audio y video las sesiones públicas de cabildo, y en caso de no acatar serán arrestados por al menos 36 horas.

“La presidenta municipal ha impedido y obstaculizado, mi desempeño como regidor de obras por varias razones: uno, no tengo información de qué obras se van a realizar en la cabecera municipal y agencias; dos, no tengo conocimiento de los números, del presupuesto de los gastos que se van ejercer en tales obras; tres, no tengo conocimiento, que compañías constructoras, ella ha contratado; cuatro, ella ha omitido mi presencia física en los lugares donde tengo que estar como regidor suplente los trabajos de obra”, abundó.

Recordó que la regidora de Seguridad Pública, Patricia Amador Solano, con dos policías le impidieron el acceso a las Sala de Cabildos, al no permitir que le revisarán sus pertenencias, al ser un supuesto acuerdo de cabildo, pero nunca le mostró el documento oficial.

Dijo que la actual administración municipal, encabezada por la munícipe Gabriela Pérez Morales, está violentando a los regidores y demás empleados, con reglas que contravienen la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir