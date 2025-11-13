Refuerza Policía Vial Estatal seguridad en la Ruta de la Fe hacia Juquila (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de noviembre. La Dirección General de la Policía Vial Estatal despliega dispositivos de disuasión, seguridad, vigilancia y prevención de accidentes sobre la carretera 131, en el tramo Sola de Vega-Juquila, conocida como la Ruta de la Fe; para garantizar el paso seguro de las y los peregrinos que incrementa esta temporada del año.

Durante el trayecto, la corporación integrante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) prioriza el abanderamiento vial, labores de proximidad social y ayuda ciudadana para dar seguridad vial a las personas usuarias de esta vía pública que se dirigen a Santa Catarina Juquila.

La Policía Vial Estatal recomienda al turismo nacional y extranjero que transita en vehículo por esta carretera, hacerlo con precaución, respetar a las personas peregrinas, las señales de tránsito y los límites de velocidad; así como evitar conducir con cansancio o bajo los efectos del alcohol o alguna droga.

También, sugiere a quienes se trasladan a pie, mantenerse a la orilla de la carretera. no caminar de noche y, en caso de hacerlo se debe utilizar ropa reflejante, lámparas de mano y en grupos compactos para prevenir accidentes en la carretera. En caso de viajar en bicicleta o vehículo de motor no invadir el carril contrario.

La Ruta de la Fe abarca las regiones de Valles Centrales, Sierra Sur y Costa, pasando por los siguientes puntos: Oaxaca de Juárez, Crucero de la Y Griega, Zimatlán de Álvarez, Villa Sola de Vega, San Pedro Juchatengo, Cerro del Vidrio y Santa Catarina Juquila.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir