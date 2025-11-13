Eligen a Tania caballero nueva líder de la Jucopo en la XLVI legislatura del Congreso de Oaxaca (16:10 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de noviembre. Diputados locales de la fracción parlamentaria de Morena eligieron este día a la legisladora por el distrito de Asunción Nochixtlán Tania Caballero Navarro como su nueva líder lo que la convierte en la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la XLVI legislatura del Congreso de Oaxaca para el segundo año legislativo.

El hasta hoy presidente de la Jucopo Benjamín viveros Montalvo, expresó en su cuenta de X, “Hoy nos reunimos las y los compañeros del grupo parlamentario de #Morena y, en congruencia con nuestros principios, elegimos como nueva coordinadora de la #JUCOPO a nuestra compañera Tania Caballero”.

El diputado felicitó a la nueva líder de la bancada morenista “Quiero felicitar sinceramente a Tania por este nuevo reto y desearle mucho éxito en su liderazgo”.

De igual manera, agradeció a sus pares por el apoyo brindado durante su gestión al frente de la XLVI legislatura del Congreso de Oaxaca, “Agradezco de corazón el trabajo, la compañía y el apoyo de todos los compañeros durante este año legislativo. Sin duda, ha sido una gran experiencia para mí y valoro profundamente el cariño recibido”.

Caballero Navarro, es esposa de Shabin Jara Bolaños, hijo del gobernador Salomón Jara Cruz, quien luego de una reunión de morenistas fue electa como líder del Grupo Parlamentario de MORENA en la Sexagésima Sexta Legislatura local, así lo dieron a conocer a través de un comunicado “Damos a conocer a nuestra militancia que por unanimidad, hemos elegido a la diputada Tania Caballero Navarro, como la nueva Coordinadora de esta bancada en el H. Congreso del Estado de Oaxaca.

Expresaron que “el proceso de cambio en nuestro Estado está en marcha y consolidar el proyecto de Transformación conlleva muchos retos, por ello estamos convencidos que con esta decisión y con su liderazgo, se afianza una agenda enfocada en la justicia social”.

Los morenistas Externaron que con este nombramiento se continuará fortaleciendo el trabajo coordinado entre los diferentes Grupos Parlamentarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

“Las y los diputados de Morena en Oaxaca reconocemos la trayectoria de la compañera Tania Caballero Navarro, quien ha demostrado su compromiso con el bienestar de las y los oaxaqueños, su capacidad para trabajar de manera efectiva en el ámbito legislativo y por su lucha por los que menos tienen”.

