Recorridos en agencias, barrios y colonias fortalecen el diálogo vecinal en Oaxaca de Juárez (16:00 h)

Oaxaca de Juárez,, 3 de septiembre. Con el objetivo de mantener un diálogo cercano y constante con vecinas y vecinos de la capital, el secretario de Gobierno y Territorio de Oaxaca de Juárez, Noé Jara Cruz, continúa recorriendo colonias y barrios como parte de una estrategia de proximidad ciudadana.

Durante el último mes se han realizado más de 40 reuniones en distintos puntos de la ciudad, en las que se han escuchado de primera mano las necesidades, propuestas e inquietudes de la población, además de informar sobre los avances de programas municipales como “Tache al Bache”, “Ilumina Oaxaca”, “Oaxaca Camina” y “Destape al Drenaje”.

“No podemos gobernar detrás de un escritorio; nuestra responsabilidad es estar en las calles, atender a la ciudadanía y construir soluciones de la mano con la gente”, señaló Jara Cruz al destacar el compromiso de la administración con un gobierno cercano y transparente.

Con estos diálogos permanentes, el Gobierno de Oaxaca de Juárez, encabezado por Raymundo Chagoya Villanueva, a través de la Secretaría de Gobierno y Territorio, reafirma su voluntad de impulsar una ciudad más equitativa, segura y con mejores servicios públicos, consolidando la participación ciudadana como base de la transformación de la capital.

