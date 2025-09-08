“Reconocer a las Mujeres de la Patria, un acto de justicia histórica”: Fiscal 19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de septiembre. Durante la conmemoración del mes patrio denominada “Mujeres de la Patria”, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, dijo que reconocer el papel fundamental de las Mujeres en la historia de México es un acto de justicia, ya que durante mucho tiempo, su participación fue relegada a las sombras de la memoria colectiva, pero ahora con iniciativas como esta se reivindica su papel como protagonistas en la construcción de la Nación.

En esta ceremonia en la que también se realizó el izamiento del Lábaro Patrio, el Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, subrayó que la historia de México no puede entenderse sin las voces y aportaciones de mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, las soldaderas de la Revolución, así como científicas, artistas, escritoras y líderes sociales, quienes han dejado una huella profunda en el desarrollo del país.

“Celebrar a las Mujeres de la Patria es un acto de justicia histórica que ilumina las innumerables contribuciones de mujeres que a menudo han permanecido en la sombra. Su legado inspira a las futuras generaciones a construir un México más equitativo y digno para todas y todos”, afirmó Rodríguez Alamilla.

En su mensaje, el Fiscal de Oaxaca, destacó que este reconocimiento no es únicamente un homenaje simbólico, sino un llamado a garantizar que las mujeres, particularmente las de Oaxaca, puedan ejercer plenamente sus derechos en un entorno de justicia, seguridad y respeto.

Asimismo, enfatizó que la lucha actual no es contra fuerzas extranjeras, sino contra la violencia, la desigualdad y la injusticia que afectan a mujeres y niñas.

“Las heroínas de nuestro tiempo son aquellas que alzan la voz contra la violencia y luchan por un futuro libre de discriminación”, puntualizó el Fiscal de Oaxaca.

Y reiteró que la Fiscalía General del Estado está comprometida con trabajar para que la justicia sea un derecho efectivo y accesible, en el que ninguna voz sea silenciada y cada mujer encuentre el respaldo y la protección que merece.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca se sumó a las actividades del mes de la patria con esta actividad, además de ser una oportunidad para honrar la memoria de las mujeres que han dado patria, reconociendo que la libertad y la justicia solo son plenas cuando se garantizan para todas y todos.

