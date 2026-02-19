Reconoce Salomón Jara trabajo del Ejército Mexicano, pilar fundamental del Estado (12:00 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 19 de febrero. El Gobernador Salomón Jara Cruz asistió al 113 Aniversario del Ejército Mexicano, pilar fundamental del Estado y garante de la integridad, estabilidad y permanencia de la nación.

En este marco solemne realizado en la 28 Zona Militar, el Mandatario oaxaqueño resaltó el trabajo permanente de esta institución al servicio de la patria, con un despliegue en el país de más de 150 mil mujeres y hombres, que en conjunto defienden la soberanía de la nación.

“Nosotros nos coordinamos conjuntamente en la Estrategia de Seguridad Nacional que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el ejército juega un papel importante para la estabilidad, seguridad y el progreso del país”, señaló.

El Comandante de la Vigésima Octava Zona Militar, Fernando Antonio Solares Lammel destacó que la historia de las naciones está ligada a sus ejércitos, que evolucionan a la par y se constituyen en factor indispensable de seguridad y progreso.

“Nuestro ejército nació del pueblo y para servir al pueblo, con un propósito definido y firme: la defensa de la legalidad, de las instituciones nacionales, y de la integridad nacional”, expresó.

El Día del Ejército Mexicano se celebra desde el año de 1950, por decreto del expresidente Miguel Alemán Valdés.

La Primavera Oaxaqueña reconoce el compromiso institucional de cada elemento, el cual se refleja en el alcance, impacto y magnitud de su labor en favor del pueblo mexicano.

