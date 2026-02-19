Narcosubmarino es capturado frente a Manzanillo: 179 bultos de cocaína y tres detenidos (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Como parte de la vigilancia permanente en mares mexicanos, la Secretaría de Marina interceptó un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína frente a las costas de Manzanillo, en el estado de Colima.

La información fue dada a conocer por Omar García Harfuch a través de sus redes sociales, donde detalló que durante el operativo fueron detenidas tres personas.

De acuerdo con el funcionario, en la última semana las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga, lo que representa —según destacó— una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas.

Así fue la intercepción en alta mar

Las imágenes difundidas muestran el momento crítico del operativo encabezado por personal de la Armada de México. El semisumergible —también conocido como “narcosubmarino”— presenta un perfil extremadamente bajo, diseñado para desplazarse casi al ras del agua y evadir radares.

La embarcación, de tonalidad azul oscuro, contaba con tres motores fuera de borda de gran potencia en la popa, necesarios para transportar la pesada carga de estupefacientes.

A un costado se observa una patrulla interceptora de la Marina, de color gris y estructura robusta. Elementos navales, equipados con uniforme táctico y chalecos salvavidas color naranja, realizaron las maniobras de abordaje y aseguramiento.

En una de las imágenes, los marinos se encuentran sobre la cubierta del semisumergible, cerca de una escotilla abierta, presuntamente utilizada para resguardar la droga o permitir la salida de los tripulantes. Otra toma, aparentemente captada desde un sistema de monitoreo aéreo o dron, permite dimensionar el tamaño de ambas embarcaciones en medio del oleaje.

