Reconoce Salomón Jara mérito académico y compromiso social de las y los jóvenes oaxaqueños (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Gobernador Salomón Jara Cruz entregó reconocimientos a seis estudiantes provenientes de distintas regiones del estado quienes, con mérito académico y acciones de impacto social, obtuvieron una beca en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

“Ustedes son ejemplo de que la educación superior cuando se asume con esfuerzo, pasión y valores; es capaz de abrir todas las puertas y todas las fronteras. La juventud es el motor más potente del cambio social”, enfatizó.

El Mandatario estatal destacó la labor en favor de sus comunidades de origen que estas y estos jóvenes llevan a cabo a través de proyectos culturales y educativos; los cuales, redondean su sobresaliente desempeño en los estudios.

Este grupo de seis jóvenes podrán cursar sus carreras profesionales, sin costo, en el Tecnológico de Monterrey; de los cuales: cuatro lo harán a través de la beca Líderes del Mañana y dos de la Fundación Gallagher.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Oaxaca, Delfina Guzmán Díaz detalló que las y los beneficiarios alcanzaron un promedio mínimo de 9 en sus estudios de nivel medio superior.

“En la Secretaría de Educación Pública creemos firmemente que el talento está en todos los rincones del Estado y, como nos lo ha instruido el Gobernador desde el inicio de su mandato, nuestro compromiso es que las oportunidades también lo estén para todas y todos sin distinción”, dijo.

Por su parte el director de desarrollo e impacto social del Instituto Tecnológico de Monterrey, Pablo Ayala Enríquez destacó que las y los estudiantes oaxaqueños sobresalieron entre 31 mil 141 jóvenes en el país que se registraron para este apoyo, de los cuales 505 son de Oaxaca; pues no solo se tomó en cuenta su excelencia académica, sino también sus valores y compromiso comunitario.

“Los jóvenes que hoy son reconocidos y de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas, son una muestra del poder transformador de la educación”, expresó.

El potencial estudiantil de Oaxaca quedó demostrado en este proceso, ya que la juventud del estado destacó en los puntajes más altos.

