Defensores Públicos de Oaxaca de Juárez fortalecen su profesionalización con nueva capacitación (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. En el marco de su programa de capacitación constante, el H. Cuerpo de Defensores adscrito a la Secretaría de Gobierno y Territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez participó este martes en el taller Notificación y Emplazamiento, impartido por la Jefatura del Departamento de Procedimientos Normativos y Proyectos Legislativos de la Consejeria Jurídica Municipal.

El objetivo de la formación fue dotar a los Defensores Vecinales de los conocimientos técnicos y legales necesarios para sensibilizar y contextualizar sobre las diferentes notificaciones que existen dentro del marco normativo, con énfasis en la notificación personal y en estricto apego a la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa y al Código Civil del Estado de Oaxaca.

La capacitación permitió reforzar las instrucciones técnicas y los procedimientos jurídicos indispensables para el correcto desempeño de sus funciones, fortaleciendo así la atención que se brinda a la ciudadanía y a los sectores productivos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, encabezado por Raymundo Chagoya Villanueva, a través de la Secretaría de Gobierno y Territorio que dirige Noé Jara Cruz, reafirma su compromiso con la profesionalización del H. Cuerpo de Defensores, garantizando un servicio público eficiente, responsable y cercano en beneficio de todas y todos.

