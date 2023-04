Reconoce Arzobispo Pedro Vásquez creciente ola de violencia y desaparición de personas (15:20 h)

Durante su homilía de Domingo de Resurrección en la Catedral metropolitana el jerarca de la iglesia católica en Oaxaca lamentó la ola de violencia en la entidad y en México, pero sobre todo de las desapariciones y levantones y que ha enlutado a miles de familias.

Vásquez Villalobos reconoció que en la actualidad hay mucha injusticia, hay maldad en el corazón del hombre, hay asesinatos, hay muertes violentas, hay feminicidios, hay mucha inseguridad, hay mucha droga, hay muchos vicios, hay muchos centros de diversión y de pasatiempos no tan buenos, no tan limpios y tan sanos.

“No hay presencia del resucitado, en ciertos espacios y ciertos lugares no hay presencia del resucitado, y la presencia del resucitado la tiene que dar usted con su vida, la tengo que dar yo con mi vida, usted donde se pare haga presencia al resucitado, en la vivencia dé gracia y santidad, santifique los espacio donde usted camina y donde usted vive”, expresó.

“Que el resucitado se haga presente en su persona y a través de su persona, en ese ambiente donde usted se mueve santifique y haga posible que esté presente la luz, la vida, que esté presente la gracia, la santidad, que estén presentes las buenas obras”, recalcó.

Este día, que se celebra la resurrección de Jesucristo quien al tercer día de su muerte, un domingo como hoy según la escrituras salió de su tumba, el prelado recordó, “Y al decirles que el sepulcro estaba vacío, vino a mi mente el pensamiento de tantas madres y tantos padres de familia que buscan a sus seres queridos pero no en las tumbas, no en los sepulcros, no, los buscan en otros espacio porque se los llevaron, los levantaron y tienen meses y tienen años buscando a sus seres queridos y no lo encuentran y encuentran fosas donde hay restos humanos y esperan encontrar en esos restos, los restos de lo suyos”.

“Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, los padres quieren saber dónde quedó su hijo, que hicieron con su hijo, probablemente usted ha tenido ese dolor y ese sufrimiento porque alguien cercano, un pariente suyo se lo han llevado y no saben dónde está”.

Señaló que en su familia como de muchos mexicanos están padeciendo por este mal, sufriendo porque no saben dónde encontrar a su pariente, que no saben dónde están, que no saben qué pasó con ellos.

“Hay mucho dolor y se viven con la esperanza de encontrarlo, de tener una noticia, de saber algo, pero pasan los meses y los años y no se sabe nada, cuánto dolor, queremos darle, como decimos, cristiana sepultura, y no podemos porque no tenemos sus restos, no los tenemos, la tumba está vacía, las fosas comunes están llenas de huesos, dolor y tristeza, pero ellos resucitarán, resucitarán”, manifestó el Arzobispo.

Finalmente, pidió a todos a dedicarse a hacer el bien, “porque el resucitado es lo que quiere, y que regresen tantas personas que están perdidas y que no se sabe de ellos, porque queremos alegrarnos con su presencia y poder decir, ha resucitado y está con nosotros, de nuevo nos encontramos con el ser querido, de nuevo”.

