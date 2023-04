¿Cuál refresco es más sano: de cola o naranja? (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril. El refresco es una de las bebidas más populares durante la temporada de calor, ya sea por su sabor azucarado o la sensación burbujeante que provoca; sin embargo, entre todo su ‘multiverso’ de versiones, el de naranja y de cola son considerados los dos peores para la salud, ¿pero cuál afecta más?

Los refrescos son bebidas azucaradas que, según el sitio de Harvard T.H. Chan School of Public Health, son cualquiera que ha sido endulzada con azúcar añadida o edulcorantes como jarabe de maíz, sacarosa, entre otros.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana , antes del proceso de industrialización, la palabra ‘ refresco’ se designaba a las aguas frescas . En México se volvieron bastante populares en el siglo XX.

¿Refresco de cola o de naranja?

“No existen alimentos ‘buenos’ o ‘malos’, únicamente hábitos alimenticios que nos benefician o perjudican”, explica la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Ambos tipos de refresco comparten algunas características como el gas, pero su elaboración e ingredientes hacen que el resultado sea de diferentes sabor y color.

¿Cuál refresco tiene más calorías?

De acuerdo con el sitio de My fitness pal, especializado en temas de ejercicio físico, las bebidas tienen el siguiente aproximado de calorías:

Una lata de refresco de cola: 140 calorías , que se pueden quemar con 21 minutos de ciclismo y 14 de correr.

, que se pueden quemar con 21 minutos de ciclismo y 14 de correr. Una lata de refresco de naranja: 160 calorías, que se pueden quemar con 24 minutos de ciclismo y 16 de correr.

Refresco de cola

El refresco de cola se caracteriza por su color café, similar al chocolate, y su nombre que proviene de la nuez de cola, originaria de África y América del Sur, la cual antes se utilizaba en su elaboración. Se considera perjudicial por dos aspectos: el ácido fosfórico y la gran cantidad de azúcar.

Uno de sus ingredientes clave es la cafeína, un alcaloide que estimula al sistema nervioso y provoca un sentido de alerta. En los refrescos este elemento ha sido asociado con problemas como la pérdida ósea.

A pesar de su delicioso sabor, este tipo de bebida cuenta con algunos efectos secundarios si se toma en exceso como:

Aumento de peso por su alto contenido en azúcares añadidas.

Puede manchar los dientes

Puede aumentar el riesgo de padecer gota

El refresco de cola también contiene un ingrediente llamado ácido fosfórico que se utiliza para mejorar el sabor y hacer que el cuerpo tolere tal cantidad de azúcar.

En un artículo de Gaceta UNAM, se detallan algunos de los riesgos que puede provocar este químico combinado con la azúcar de la bebida como:

Desmineralización ósea: no permite la adecuada absorción del calcio al organismo.

Debilita los huesos

Provoca disminución de su densidad

Promueve las fisuras y fracturas

Fomenta el desgaste del esmalte de los dientes

Favorece las caries

De acuerdo con el National Institutes of Health (NIH), el ácido fosfórico ha sido asociado con enfermedades renales y la producción de cálculos renales en especial a personas que beben más de dos refrescos de cola por día.

Refresco de naranja

El refresco de naranja se caracteriza por su intenso color y su sabor que simula al de la fruta de la que proviene su nombre.

Según Eat this, not that, representa un riesgo porque las personas podrían pensar que es menos dañino y beber de más por la sensación de que toman fruta, pero, al igual que otros tipos de esta bebida, se elabora con edulcorantes, saborizantes y azúcares añadidos.

En Eat this, not that, la especialista Tammy Lakatos Shames asegura que este tipo de refresco no suele contener naranja fresca real, por lo que no se ingieren los beneficios de la naranja como la vitamina C.

Asimismo, entre sus colorantes se encuentra el rojo 40, un subproducto del petróleo que según Profeco ha sido relacionado con comportamientos negativos en los menores de edad como:

Hiperactividades

Déficit de atención

Aparte de que algunos de los efectos de consumir refresco de manera habitual pueden ser:

Riesgo de padecer obesidad

Aumento de peso

Riesgo de enfermedades cardiovasculares

Puede aumentar el riesgo de padecer Gota

¿Refresco de cola o de naranja?

En un listado de mejor a peores bebidas sin alcohol de la British Heart Foundation (Fundación Británica del Corazón), se menciona que las gaseosas de naranja o limonada pueden ser una mejor opción que los refrescos de cola que contienen ácido fosfórico.

El sitio especializado de Consumer Eroski menciona que hay una serie de elementos a los que se tiene que prestar atención para asegurar el mejor tipo de refresco:

La información nutricional: es mejor elegir la opción con menos calorías.

La presencia de zumo: aunque puede ser un buen indicio, se tiene que tomar en cuenta que presenta azúcares añadidas.

Endulzante: Se tiene que tomar en cuenta si la bebida contiene azúcar, edulcorantes o ambos.

A pesar de ello, ambos sabores de la bebida tienen sus consecuencias negativas si se ingiere de manera habitual o en exceso, por lo que ninguno se puede posicionar como más sano que el otro. La mejor opción para la salud del organismo sería consumir agua mineral o sola.

El Financiero

