Reclaman a Zaldívar no defender a Poder Judicial de AMLO (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de diciembre. La organización civil México Justo acusó que el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien este mes acaba su gestión, no logró ser autónomo del Presidente Andrés Manuel López Obrador ni defender al Poder Judicial de los ataques del Ejecutivo.

“Arturo Zaldívar entrega un Poder Judicial sin autonomía, que no defiende a sus funcionarios y que no merece ser aplaudido”, aseguró la organización.

“Nuestro País tiene el 91.8 por ciento de impunidad en el sistema de justicia penal. Según los hallazgos del sistema de justicia penal de México Evalúa y USAID de 2021, en México es ‘normal’ que se viva impunidad en casi el 92 por ciento de los casos en la materia y cada uno de los Poderes de la Unión son responsable de estas cifras en la medida de sus atribuciones y facultades”.

La organización, presidida por Juan Carlos Pérez Góngora, ex diputado federal, y por el ex presidente de la Corte de 1999 a 2003, Genaro Góngora Pimentel, aseguró que la sociedad civil exige un Poder Judicial que se comprometa realmente con las personas más vulnerables y con y todos los mexicanos para que sus casos no se queden en la impunidad.

Señaló que en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022, estudio que se hizo a 15 países de Latinoamérica, México se encuentra en la posición 12, además de mostrar retrocesos en el índice de capacidad legal, independencia y eficacia judicial en los últimos tres años.

“El discurso presidencial sobre la impunidad y la corrupción, aunado a las fuertes críticas al Poder Judicial por actuaciones específicas, no ha fortalecido el sistema meritocrático que usted menciona, sino ha fortalecido las redes de influencia que siguen lastimando al Poder Judicial y sobre todo a cada uno de los mexicanos que acudimos a él para adquirir justicia”, expresó.

Integrado por académicos de distintas universidades públicas y privadas del País, investigadores y abogados, México Justo consideró que con respecto a la lucha por la equidad y paridad de género, el informe que la semana pasada presentó Zaldívar sobre equidad de género no es certero, ya que México Evalúa revela que una revisión al directorio de servidores públicos de la SCJN arroja que solamente 33 por ciento de las personas titulares de las Coordinaciones de las Secretarías de Estudio y Cuenta son mujeres.

Con respecto a los derechos humanos, recordó que según datos de la ONU, entre las más de 100 mil desapariciones forzadas, únicamente en 35 casos se ha sentenciado a los perpetradores.

El Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, añadió, documentó la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, y ninguno ha sido localizado ni se ha sancionado a nadie.

“Esta situación constituye una seria amenaza para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada”, anotó.

México Justo afirmó que, contrariamente al informe que Zaldívar presentó el jueves, la Judicatura, la justicia federal, no está comprometida con las personas más pobres y vulnerables de México. “Los pobres siguen siendo más pobres y menos favorecidos en el acceso a la justicia”, sostuvo.

Información de:REFORMA

