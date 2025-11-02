Recibe golpiza mortal, pierde la vida cuando recibía atención médica en Salina Cruz (10:00 h)

2025/11/02  De Redacción ADN
Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 2 de noviembre. Un hombre conocido con el apodo de “El Firus” perdió la vida la noche del sábado, luego de recibir una brutal golpiza en el Barrio Juárez parte alta de esta ciudad.

La víctima falleció mientras recibía atención médica en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto fue trasladado de emergencia por una ambulancia tras ser hallado gravemente herido, con múltiples contusiones en el cuerpo y severos golpes en la cabeza que le provocaron abundante sangrado.

A pesar de los esfuerzos del personal médico por mantenerlo con vida, “El Firus” no resistió las lesiones y murió minutos después de su ingreso.

Elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el lugar y posteriormente custodiaron el traslado del cuerpo hasta la Cruz Roja, en espera de la llegada de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes se encargaron de iniciar las diligencias correspondientes.

Finalmente, una carroza fúnebre realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a una funeraria local para continuar con los procedimientos legales.

