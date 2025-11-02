Frente frío número 12 provocará lluvias, descenso de temperatura en zonas altas y vientos fuertes en Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se pronostican precipitaciones en el norte del Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan, Sierra de Juárez y Sierra de Flores Magón.

Asimismo, no se descartan lloviznas ligeras en otras regiones y se esperan nieblas densas en zonas montañosas.

Estas condiciones son derivadas del frente frío número 12, que recorrerá el litoral del Golfo de México, dejando cielos de nubosos a cubiertos a su paso.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas presentarán un descenso, siendo más notorio en zonas altas; mientras que las mínimas, disminuirán de forma considerable al final del día.

Por otro lado, se prevé que soplen vientos del norte, los cuales se irán incrementando hasta alcanzar velocidades fuertes de 70 a 80 kilómetros por hora al atardecer, especialmente en el oriente del Istmo de Tehuantepec. Además de oleaje elevado en aguas del Golfo de Tehuantepec.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 19 y máxima de 31 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 29 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Mixteca, mínima de 8 y máxima de 25 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 12 y máxima de 29 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 6 y máxima de 22 grados.

* Sierra Sur, mínima de 8 y máxima de 23 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

