Reapertura Policía Vial Estatal punto “Mujer Segura” en sus instalaciones (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. En beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes oaxaqueñas; la Policía Vial Estatal habilitó en sus instalaciones el punto “Mujer Segura”, para brindar atención y canalizar de manera inmediata y a las instancias correspondientes, a quienes estén en situación de riesgo.

La reapertura de este espacio estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Iván García Álvarez y el director general de la Policía Vial Estatal, Toribio López Sánchez.

Ambos destacaron que esta acción es parte de los esfuerzos del Gobernador Salomón Jara Cruz a través de su Gabinete de Seguridad y Gobernabilidad para que cada mujer oaxaqueña sepa que no está sola, que cuenta con una institución cercana, profesional y humana que vela por su bienestar y su integridad.

“En Oaxaca, la seguridad con perspectiva de género es una prioridad. Cada acción que realizamos desde la Secretaría de Seguridad Pública busca garantizar entornos seguros y libres de violencia, donde cada niña, adolescente y mujer pueda transitar, trabajar y vivir sin miedo”, dijo García Álvarez.

De esta manera se destacó la sensibilidad y profesionalismo que las y los elementos asumen para esta labor importante.

