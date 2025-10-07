Trump critica a Bad Bunny por su participación en el Super Bowl: “Es absolutamente ridículo” (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. El presidente Donald Trump, reaccionó de forma controversial al anuncio del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, declarando que no lo conoce y no sabe nada de él.

Donald Trump reacciona al anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Trump no se guardó su disgusto y habló de forma contundente sobre la próxima actuación que tendrá Bad Bunny en uno de los eventos más importante en el mundo deportivo.

Y es que, durante la entrevista para Greg Kelly Reports en el canal NewsMax, el presidente de los Estados Unidos ironizó sobre la popularidad del cantante y lanzó un polémico mensaje.

“Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo están haciendo. Es una locura”, expresó.

Además, Trump también señaló a Roc Nation, la agencia liderada por Jay-Z que colabora con la NFL para gestionar el show de medio tiempo y elegir al siguiente artista, pues, según el mandatario fue una decisión errónea.

Y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para encargarse del entretenimiento… Me parece absolutamente ridículo”, añadió el presidente de los Estados Unidos.

Trump slams ‘absolutely ridiculous’ decision to have Bad Bunny do Super Bowl halftime show https://t.co/f5lfr7oqzw pic.twitter.com/cY6kwyIwTp — New York Post (@nypost) October 7, 2025

A pesar de que Donald Trump arremetió y juzgó el impacto de Bad Bunny, son evidentes las cifras que el cantante ha acumulado a lo largo de su carrera, teniendo más de 107 mil millones de reproducciones en la plataforma de Spotify y tiene cerca de los 50 millones de seguidos en Instagram.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir