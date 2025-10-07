Trump critica a Bad Bunny por su participación en el Super Bowl: “Es absolutamente ridículo” (16:00 h)

Donald Trump reacciona al anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
Trump no se guardó su disgusto y habló de forma contundente sobre la próxima actuación que tendrá Bad Bunny en uno de los eventos más importante en el mundo deportivo.
Y es que, durante la entrevista para Greg Kelly Reports en el canal NewsMax, el presidente de los Estados Unidos ironizó sobre la popularidad del cantante y lanzó un polémico mensaje.
“Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo están haciendo. Es una locura”, expresó.
Además, Trump también señaló a Roc Nation, la agencia liderada por Jay-Z que colabora con la NFL para gestionar el show de medio tiempo y elegir al siguiente artista, pues, según el mandatario fue una decisión errónea.
Y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para encargarse del entretenimiento… Me parece absolutamente ridículo”, añadió el presidente de los Estados Unidos.
A pesar de que Donald Trump arremetió y juzgó el impacto de Bad Bunny, son evidentes las cifras que el cantante ha acumulado a lo largo de su carrera, teniendo más de 107 mil millones de reproducciones en la plataforma de Spotify y tiene cerca de los 50 millones de seguidos en Instagram.
