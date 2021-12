Realizar encuestas para revocación de mandato es posible, pero viola la Constitución, asegura Roy Campos (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de diciembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que en caso que el Instituto Nacional Electoral (INE) decida continuar no realizar la consulta de revocación de mandato, se podría recurrir a 10 encuestadoras, para que sean estas las que pregunten a los ciudadanos si desean que continúe o no en el cargo.

En entrevista con Sergio Sarmiento, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, comentó que esto se podría realizar; sin embargo, viola la Constitución.

“De alguna manera es como aceptar que a lo mejor no consiguen las firmas, si no las consigue, la Constitución se hace a un lado, porque ya no cumplió el requisito, pero él quiere cumplir su promesa de que va a haber revocación y entonces ahí las encuestadoras lo hacen y aquí yo cumplí ante el pueblo, no ante la Constitución”, expresó.

Destacó que casi todos los encuestadores hacen la pregunta sobre su aprobación presidencial cada mes o dos meses, además en un posible plebiscito la gente está de acuerdo con que siga.

“El resultado es previsible, como también lo era la elección de 2018 (…) por dos razones, por su alta popularidad y porque los que promueven la consulta son los que son afines a él”, explicó.

Destacó que el argumento que está usando últimamente y tiene algo de sentido es sentar el precedente para que todo presidente pueda ser sometido al mismo ejercicio, con una diferencia de que este ejercicio siempre debería defender que haya una oposición que promueva la revocación, pero aquí no hay ninguna que la promueva.

Respecto a su popularidad, indicó que si la pregunta de aprobación fuera “¿está usted de acuerdo cómo ha manejado la inflación, el campo, la salud o la pandemia”, en la mayoría de ellos está abajo del 50 por ciento, llega al 56 en algunos casos, pero en lugares como el apoyo a migrantes, el combate a la corrupción, su aprobación estaría por debajo del 50 por ciento, en cambio cuando se pregunta qué tanto aprueba a López Obrador su aprobación se coloca por arriba del 60 por ciento.

“Quiere decir que algo tiene él, algún apoyo personal, más allá de sus resultados de gobierno”, apuntó.

El éxito de su conferencia matutina

Campos agregó que el presidente ha conservado una narrativa de que es el héroe de que viene a salvar al país de los malos, es el se mantiene cercano al pueblo como discurso, enfrentando a los poderosos a los que nadie se había enfrentado.

“Su mañanera replicada por todos los medios es un elemento de continuación de campaña política, él prácticamente sigue siendo el que se enfrenta a los poderosos, hace mucho que no teníamos a alguien así”.

Finalmente, afirmó que la conferencia de prensa mañanera le ayuda mucho, tiene mucho control de su gabinete, las comunicaciones surgen de ahí, ahí gobierna, da instrucciones e intenta poner el tema de los que lo critican.

“El segmento que lo apoya no está viendo la mañanera, el que lo critica sí, entonces él pone él pone el debate, él controla la crítica que se le da, le ha funcionado y la va a seguir usando hasta el final”.

El Heraldo de México

