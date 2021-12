Aeroméxico, la aerolínea con más quejas en 2021 ante Profeco (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de diciembre. Las quejas contra las líneas aéreas no han cesado, aunque los niveles de vuelos en México continúan aún por debajo de los números presentando antes de la pandemia del coronavirus. Al 21 de diciembre, Aeroméxico es la aerolínea con más quejas registradas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con mil 367 quejas que representan el 36.4 por ciento del total, según datos solicitados por El Financiero a dicha dependencia.

En lo que va de este año, 3 mil 749 viajeros han presentado inconformidades contras las líneas aéreas nacionales e internacionales.

Aunque el ‘Caballero Águila’ ocupa la tercera plaza entre las líneas aéreas mexicanas por número de pasajeros transportados es la que más clientes insatisfechos ha registrado durante el año. No obstante, la aerolínea dirigida por Andrés Conesa tiene un porcentaje de conciliación superior al de la media de las aerolíneas, con un 90 por ciento.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por Tec-Check, una asociación civil de consumidores digitales, al final de agosto de este año, entre todas las empresas en el país, Aeroméxico fue la segunda con mayor número de clientes insatisfechos que presentaron una queja ante la Profeco, solo por debajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ocupa la primera plaza.

Quejas Aeroméxico es la aerolínea con más quejas ante Profeco. (Especial)

Interjet es la segunda aerolínea con más quejas durante este año, esto a pesar que que no ha realizado vuelos durante este año y lleva más de doce meses sin operar. No obstante, la aerolínea en huelga sigue acumulando procedimientos en su contra y, durante el 2021, ha registrado 753 querellas por diversos motivos, entre ellos, la no devolución de los boletos que cobró, pero no hizo efectivos a sus clientes.

Además de las quejas presentadas ante la Profeco, la plataforma Tec-Check, que busca garantizar los derechos de los consumidores digitales, ha promovido la organización de quejas colectivas contra la línea aérea propiedad de Alejandro del Valle.

En una reunión con medios reciente, el director general de Interjet, Luis Bertrand Rubio, indicó que hay entre 9 mil y 12 mil boletos de viajeros que están pendientes de ser rembolsados.

Maximilian Murck, director general de Tec-Check Organización de Consumidores en Línea A.C, señala que en el caso de Interjet, miles de pasajeros se quedaron en la indefensión, pese a que las autoridades conocían de las irregularidades de la línea aérea.

“Todos los pasajeros afectados pagaron en su momento la TUA, una tarifa que puede sumar hasta 40 por ciento del valor del boleto. Hasta hoy no sabemos dónde se quedaron los millones de pesos de la TUA”, indicó Murk a El Financiero.

Viva Aerobus tuvo 720 quejas al 21 de diciembre, mientras que Volaris registró 427, Aeromar 71, la española Iberia 62, Copa Airlines 53, Avianca 47, mientras que TAR y American Airlines tuvieron 35 y 24 querellas en su contra respectivamente.

¿De qué van las quejas? El rechazo a reembolsar encabeza la lista. (Especial)

La Profeco señaló a El Financiero que los principales motivos de las quejas fueron las negativas de las aerolíneas a realizar reembolsos a los pasajeros, con 922, mientras que la cancelación de vuelos registró 812 quejas.

Por otra parte, la dependencia dirigida por Ricardo Sheffield indicó que el porcentaje promedio de conciliación de las líneas aéreas comerciales es del 84 por ciento.

Pese a tener el menor número de quejas, American Airlines es la que menos conciliación genera con sus clientes, con solo 1 de cada 2 quejas resueltas, según datos de la Profeco.

En tanto, las multas generadas por el incumplimiento al procedimiento de conciliación o por no presentarse a las audiencias, ascendieron a 6 millones 575 mil 822 pesos.

“Interjet tiene el monto más grande, de 5 millones 168 mil 886 pesos, seguido de Viva Aerobus con 366 mil 200 pesos Aeroméxico con 329 mil 700 y Aeromar con multas por 244 mil 436 pesos”, detalló la Profeco.

Interjet La aerolínea tiene el menor porcentaje de conciliación. (Especial)

