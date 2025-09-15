Realizan traslado aéreo directo al Hospital Dr. Aurelio Valdivieso de persona proveniente de Santiago Amoltepec (14:45 h)

2025/09/15  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. El Gobierno del Estado realizó el traslado aéreo de una persona del municipio de Santiago Amoltepec al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso IMSS-Bienestar, en la capital del estado, para su atención médica oportuna.

El masculino fue ingresado al nosocomio, luego de que el helicóptero Bell- 407, matrícula XC-XAO, proveniente de la comunidad Río Ciruelo, de este municipio de la Sierra Sur, aterrizó a un costado de la Fuente de las Ocho Regiones para recibir los servicios médicos.

Esta labor se llevó a cabo en una acción coordinada entre Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el Hangar Oficial del Gobierno del Estado y Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO).

 

Justicia Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *





Más historias

Honra Salomón Jara principio de libertad con reinserción de personas indígenas y de escasos recursos (14:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. En un acto de humanismo y justicia, el gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz entregó,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: