Realizan traslado aéreo directo al Hospital Dr. Aurelio Valdivieso de persona proveniente de Santiago Amoltepec (14:45 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. El Gobierno del Estado realizó el traslado aéreo de una persona del municipio de Santiago Amoltepec al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso IMSS-Bienestar, en la capital del estado, para su atención médica oportuna.

El masculino fue ingresado al nosocomio, luego de que el helicóptero Bell- 407, matrícula XC-XAO, proveniente de la comunidad Río Ciruelo, de este municipio de la Sierra Sur, aterrizó a un costado de la Fuente de las Ocho Regiones para recibir los servicios médicos.

Esta labor se llevó a cabo en una acción coordinada entre Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el Hangar Oficial del Gobierno del Estado y Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir