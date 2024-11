Realiza Protección Civil recorridos de inspección para evitar incidentes en festividades de Día de Muertos (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. Con la finalidad de garantizar la seguridad de la población que acude a las diferentes actividades culturales realizadas en el primer cuadro de la ciudad por las festividades de Día de Muertos, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) inició con los recorridos de inspección y supervisión en la zona, para el disfrute de visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Encabezados por el titular, Manuel Maza Sánchez se realizó la inspección de los módulos de la Expo-Venta Artesanal para verificar que los espacios fueran adecuados y que contarán con las salidas de emergencia, rutas de evacuación, así como equipos contraincendios (extintores), para evitar cualquier eventualidad.

Asimismo, se compartieron las recomendaciones para prevenir incendios u otros incidentes a quienes pusieron los altares que serán inaugurados este día.

El coordinador Manuel Maza añadió que una de las encomiendas del Gobernador Salomón Jara es velar por la integridad de las familias oaxaqueñas y los paseantes que llegan al estado para disfrutar de estas festividades.

Asimismo, hizo un llamado a la población que aún no coloca su altar, para tomar en cuenta las medidas preventivas necesarias y evitar inconvenientes, agregando que, en años anteriores en estas fiestas se han reportado algunos incendios en casas habitación o lugares abiertos por el mal uso de veladoras, inciensos y fuego en general.

Las recomendaciones son las siguientes:

Comprar veladoras con empaques de vidrio y de preferencia colocarlas sobre un plato con agua para mitigar cualquier incendio

Mantener lejos a niñas, niños y mascotas del altar

Tener a la mano (puede ser abajo de la estructura de la ofrenda) una cubeta con agua o arena para extinguir cualquier llama que pueda salirse de control

No olvidar apagar las velas al salir de casa, a la hora de dormir o cuando no se tengan a la vista

Mantener distancia entre las veladoras y el papel picado, madera, cartón, copal, flores y cualquier otro material inflamable que pudiera ocasionar un accidente

No obstruir salidas de emergencia con el altar

No obstruir puertas o ventanas que sirvan de escape en caso de una emergencia.

Asimismo, se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil, así como mantenerse informada a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

