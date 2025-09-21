Ray Chagoya encabeza Tequio Vecinal en Santa Rosa Panzacola (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Tequio Vecinal en la colonia Bugambilias de la Agencia de Santa Rosa Panzacola, donde vecinas y vecinos unieron esfuerzos para dar nueva vida a sus calles y espacios comunes.

El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, acompañó a las y los participantes en esta jornada, resaltando la energía y compromiso ciudadano que, con escobas y brochas en mano, aportaron su esfuerzo para transformar la ciudad.

Durante la actividad, también se intervino el Comité de Vida Vecinal (COMVIVE), fortaleciendo la organización comunitaria como base de la transformación local.

Las acciones de limpieza reflejan la voluntad colectiva de construir una capital más ordenada, limpia y segura, donde la unión vecinal se convierte en motor de la transformación.

Además, este tequio formó parte del programa Domingos en Territorio, con el que el Ayuntamiento refrenda su cercanía con la ciudadanía y reconoce que el trabajo comunitario es fundamental para saldar la deuda histórica con cada colonia y agencia de Oaxaca de Juárez.

