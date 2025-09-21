El 2 de noviembre “La Muerteada Zimateca 2025” (11:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. Con dos rutas de competencia y ocho categorías de participación, el domingo 2 de noviembre se realizará la tercera edición de “La Muerteada Zimateca 2025”, justa de ciclismo que pondrá a prueba la resistencia y velocidad de los atletas en un circuito de 25 y otro de 40 kilómetros en terrenos de los Valles Centrales.

En la distancia de 40 kilómetros, los ciclistas podrán inscribirse en las categorías elite, tanto para la rama femenil como varonil, intermedios, también para ambas ramas, mientras que en la rama varonil exclusivamente están las divisiones de máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60, así como principiantes y ciclistas de más de 90 kilogramos.

La inscripción tiene un costo de $200 pesos, con derecho a medalla, hidratación, premiación, barredora y primeros auxilios. El inicio de la justa será a las 8:00 de la mañana en el panteón municipal, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 162 77 64 o bien visitar la página de Facebook Las Poderosísimas Ballenas Zimatlán MTB Oaxaca.

Los organizadores indicaron que cada categoría se abre con mínimo 10 competidores. En el caso de inscribirse con jersey, el costo es de $500 pesos. La tercera edición de “La Muerteada Zimateca 2025” se realizará el domingo 2 de noviembre a las 8:00 horas. La justa contempla un recorrido de 40 kilómetros para ocho categorías y una recreativa de 25 kilómetros, para ambas ramas y sin calas.

El jersey conmemorativo de la muerteada, cuenta en la parte frontal con un diseño en color negro, con el adorno de un colibrí volando sobre una flor de cempasúchil, mientras que en la parte posterior se aprecian los relieves de una calavera y la figura de un colibrí, diseño de Cuevas Custom.

