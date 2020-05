¿Qué significa que el COVID-19 se haga endémico, como teme la OMS? (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de mayo. El pasado 13 de mayo, Mike Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo en una conferencia de prensa en línea desde Ginebra, Suiza, sede de ese órgano de Naciones Unidas (ONU), que el nuevo coronavirus (COVID-19) podría convertirse en un virus “endémico”, pero ¿qué es lo que realmente significa este término?

El nuevo coronavirus “puede convertirse en otro virus endémico dentro de nuestras comunidades y puede que nunca desaparezca”, como sucedió con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Esto se refiere a que el virus estará presente en algunos ecosistemas bajo determinadas condiciones.

Creo que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad. Creo que no hay promesas en esto y no hay fechas. El virus puede convertirse en otro virus endémico. Se necesitaría un esfuerzo enorme (para combatirlo) aun si finalmente se consigue una vacuna”.

Por ejemplo, el VIH se hizo endémico en el mundo.

se hizo endémico en el mundo. Está presente en cualquier parte y los contagios continúan .

. Sólo queda aplicar medidas de contención para evitar más casos.

para evitar más casos. En el caso del COVID-19, esas medidas de contención son la llamada “nueva normalidad”.

Ryan apuntó que existen vacunas para enfermedades como el sarampión, que no se ha erradicado; indicó que se requería un “control muy significativo” del coronavirus para reducir la evaluación del riesgo, que según él permaneció alto a “niveles nacional, regional y global”, propiciando el estatus de endémico. Por su parte, Maria van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, dijo: “Necesitamos tener la mentalidad de que tomará algún tiempo salir de esta pandemia”.

Asimismo, la OMS advirtió que es difícil predecir el fin del COVID-19, pero que si se vuelve endémico, regresaría habitualmente o en fechas fijas a los países. Mike Ryan agregó que “si encontramos una vacuna muy efectiva, la distribuiríamos a todo el que la necesite y tendríamos la oportunidad de eliminarlo”; pese a todo, la OMS aclaró que mantendrán los niveles de alerta hasta que haya un control significativo.

Este coronavirus podría no irse nunca. Sin una vacuna, a la población mundial le podría llevar años acumular suficientes niveles de inmunidad”. Mike Ryan.

Información de:https://www.unotv.com/

