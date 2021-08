¿Qué pasaría si Ricardo Anaya no se presenta a su audiencia en el Reclusorio Norte? Roberto Gil lo explica (VIDEO) (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. Este jueves, 26 de agosto, a las 10:00 horas está programada la audiencia de imputación en contra de Ricardo Anaya, a la cual no asistirá el panista, según anunció tras recibir un citatorio el fin de semana pasado.

Hace unos días, el aspirante a la Presidencia de México adelantó que no acusidrá a la audiencia que se llevará en el Reclusorio Norte, porque sabe “perfectamente” que de si entra al penal, no lo dejarán salir de ahí.

“Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me lo propone, no me van a dejar salir. Cómo voy a creer en un juicio justo, cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme”, manifestó en un video publicado en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el abogado Roberto Gil, en una audiencia de imputación no solo se analiza si hay elementos para iniciar un procedo en contra del acusado, también se discute una posible prisión preventiva justificada u oficiosa; por lo que, efectivamente, si Anaya acude al Reclusorio Norte, podría no salir.

Por otra parte, expuso que si el excandidato a presidente de la República no se presenta a la audiencia, el Ministerio Público podría solicitar a un juez una orden de aprehensión en su contra.

“En el caso de que uno no asista al citatorio, lo que sigue es que el ministerio público solicite al juez de control la orden de aprehensión. En el nuevo de sistema, la orden de aprehensión es un mecanismo para traer o conducir a una personas ante la jurisdicción de un juez”, explicó.

“Una vez librada la orden de aprehensión, estará Ricardo Anaya en la situación de ser detenido para poder ser llevado ante un juez”, agregó.

De acuerdo con la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, “en la primera semana de agosto del 2014”, a través de su jefe de escoltas Norberto Gallardo Vargas, entregó a Ricardo Anaya un soborno de 6 millones 800 mil pesos.

Información y foto de:https://www.radioformula.com.mx/

