Que Mario Delgado explique inclusión de Murat a la lista de pluris al Senado: Salomón Jara (15:45 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. El gobernador Salomón Jara Cruz se mostró molesto y no comparte la decisión del Comité Nacional de Morena de incluir en el lugar 11 de la lista plurinomial de aspirantes al Senado de la República el nombre del ex gobernador y ex priista Alejandro Murat Hinojosa sobre quien pesa acusaciones de corrupción durante su sexenio.

Jara Cruz manifestó que aunque respeta la decisión de la dirigencia de su partido no la comparte, porque es decisión y facultad del Comité Nacional, “yo espero que Mario Delgado dé claridad sobre esto, nos informe bien, va a venir y nos tiene que informar porqué de esto”.

“Yo tengo mi punto de vista, no la comparto y respeto las decisiones, yo no soy dirigente de Morena, no soy decide ahí, en todo caso, la población será la que de su último veredicto, acuérdense que cuando estuvo, la gente no estuvo contenta y tengo el pulso en Oaxaca, de lo que opinan los oaxaqueños”.

Dijo que los “chapulines” no son buenos en referencia al ex mandatario quien apenas hace dos meses renunció al PRI para formar una agrupación de políticos ex priistas en apoyo a la candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum.

De igual manera, aseguró que su Gobierno no protegerá a nadie ni solapará impunidad “no vamos a proteger a nadie, y quien tenga que ser castigado, que se castigue por los agravios que cometió y que han cometido al pueblo de Oaxaca”.

Dijo que su Administración continúa trabajando y no se van a cruzar de brazos y que van a seguir el caso de personajes que tuvieron agravios contra el pueblo de Oaxaca cuando eran funcionarios y que vinculan a Murat Hinojosa con el “cartel del despojo”, “estos delitos no prescriben, siguen todavía, a través de la Secretaría de Honestidad y la Fiscalía vamos a seguir trabajando para recuperar los bienes del pueblo”.

