Pulmones después del Covid-19 quedan más dañados que los de un fumador: Traumatóloga (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de enero. Los pulmones de las personas que superaron el Covid-19 parece que pueden quedar dañados más que un fumador, esto luego de que una doctora mostrara una radiografía de los pacientes recuperados.

La traumatóloga Brittany Bankhead-Kendall compartió en su Twitter, el pasado 4 de enero, un comentario en el que señala que los pulmones de los pacientes que superaron el Coronavirus se ven “terribles”.

“No sé quién necesita escuchar esto, pero los pulmones después del Covid-19 se ven peor que cualquier tipo de pulmón de fumador terrible que hayamos visto. Y colapsan. Y se coagulan. Y la dificultad para respirar persiste”, comentó en su red social.

Posteriormente, Bankhead-Kendall sostuvo, para la CBS, que daños severos se observan en el 100% de las personas que tuvieron síntomas de Covid-19 y entre el 70% y 80% de los asintomáticos.

“Todavía hay personas que dicen: ‘Estoy bien, no tengo ningún problema’, y les haces una radiografía de tórax y definitivamente tienen una mala radiografía“, destacó la doctora estadounidense.

Asimismo, compartió con la cadena de noticias las imágenes de pulmones sanos, los de un fumador y los de un superviviente del virus, en las que se observar lo grave que puede resultar los efectos del virus en un largo plazo.

Posteriormente, la traumatóloga informó que se había vacuna y que se sentía aliviada por no sucumbir ante el Covid-19.

“Hoy siento alivio. Alivio porque no sucumbiré a este virus. Alivio porque puedo cuidar a los pacientes sin miedo. Alivio porque puedo planear ver crecer a mis hijos. Alivio porque cuando me duele la garganta o toso, no es el principio de mi fin”, comentó en un tuit.

