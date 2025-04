Protestan trabajadores del Hospital Civil, exigen atención a su demandas (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de abril. Trabajadores del Hospital CIvil Doctor Aurelio Valdivieso protestan afuera de las instalaciones del nosocomio para exigir al gobierno de la Primavera Oaxaqueña respuestas a sus demandas.

Expresaron que en el hospital hay desabasto de medicamentos e insumos para brindar atención a los pacientes, hasta el día de hoy no se han presentado lineamientos claros y protocolos operativos de manera oficial, derivado del análisis realizado por este comité.

Por ello, indicaron es necesario la revisión integral del modelo de atención de IMSS Bienestar, ya que el actual sistema no está cumpliendo con los principios de cobertura, calidad, ni eficiencia en la prestación de servicios. Dicha situación ha generado confusión, incertidumbre y una grave afectación en la prestación de los servicios de salud a la población más vulnerable.

Señalan que desde que los transfirieron hace casi un año no han solucionado algunos temas de los trabajadores, entre las cuales, no han solucionado algunos temas de pagos a sus créditos que ellos tienen como trabajadores, así como pendientes pagos a terceros institucionales y no institucionales.

“ya llevamos casi 1 año y esto no se ha resuelto, no sé si no tienen la disponibilidad o la capacidad de poder solucionar a los trabajadores estos pagos pendientes que tienen a sus aportaciones, sus créditos porque a ellos cada quincena les descuentan pero la la Coordinación o el Bienestar no ha pagado a estas empresas”, dijeron.

Por otra parte, se impone una sobrecarga de trabajo en el área de farmacia, admisión hospitalaria y enfermería, exigieron el pago a enfermeras que han hecho guardias y no les han pagado esas guardias extras, por lo cual las enfermeras ya no quieren hacer dichas guardias hasta que les paguen lo que les adeudan.

Dijeron que esta problemática se agravó luego de la transferencia al IMSS-Bienestar porque cuando estaban como Servicios de Salud a los 15 días o a la semana estos temas administrativos ya estaban resueltos.

Manifestaron que esta grave situación que se vive actualmente en el sector salud en el estado de Oaxaca, ya lo hicieron del conocimiento el Dr. Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar en su pasada visita al nosocomio.

A pesar de ello, subrayaron, “los trabajadores de la salud continuamos cumpliendo con nuestro deber, pero es insostenible mantener una atención digna sin respaldo institucional”.

Es por ello, que después de diferentes mesas de trabajo y el incumplimiento del IMSS-Bienestar estatal y federal, exigen:

Dotación inmediata de medicamentos e insumos con base al CPM actualizado y aprobado de acuerdo a los padecimientos más frecuentes en esta unidad hospitalaria.

Publicación urgente del análisis realizado por la representación federal (Comité transitorio docente) a la representación sindical y base trabajadora.

Respeto a los derechos laborales establecidos en las condiciones generales de trabajo.

Transparencia en la implementación del sistema operativo.

Diálogo abierto y respetuoso con los sectores involucrados, específicamente entre la encargada de la dirección de esta unidad hospitalaria y la base trabajadora.

Regularización inmediata de los pagos pendientes a nuestros compañeros (pagos de días festivos, estímulo anual y tiempo extra ya trabajado).

Garantía de infraestructura adecuada y mantenimiento continuo de las instalaciones y equipos médicos para asegurar condiciones óptimas de atención y trabajo.

“Responsabilizamos a las autoridades federales y estatales por las consecuencias que esta situación genere en el retraso en la atención médica y en la estabilidad laboral de nuestros compañeros y compañeras”.

Expresaron que el compromiso del personal de salud del hospital General Dr. Aurelio Valdivieso se mantiene firme, pero no aceptarán que sigan violentando sus derechos ni que se siga jugando con la salud de la población oaxaqueña.

La atención a la población sigue sin interrupciones, solo un grupo está en la protesta para dar a conocer a la ciudadanía sobre la problemática que atraviesan en el hospital.