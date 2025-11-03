Protestan en el ISSSTE de Tehuantepec por presunta negligencia médica (11:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 3 de noviembre. Este lunes, familiares, amigos y compañeros del maestro Jorge Iván Blas López realizaron una protesta a las afueras de la clínica del ISSSTE en esta ciudad, para exigir justicia y la destitución del director de la institución, tras acusar negligencia médica que habría derivado en el fallecimiento del docente.

Los familiares del profesor informaron que, como medida de presión, tomaron las instalaciones del Hospital ISSSTE Delegación Tehuantepec, al considerar que las autoridades de salud han actuado con indiferencia ante las denuncias presentadas por el caso.

Durante la manifestación, los inconformes demandaron la destitución inmediata del Dr. Marino Ramírez Jiménez, director del ISSSTE Tehuantepec, así como de la Dra. Naely Alejandra Estrada Godínez, médico internista, a quienes señalan como responsables directos de la presunta atención negligente que provocó la muerte del maestro.

Los manifestantes reiteraron que no cesarán en sus acciones hasta que las autoridades correspondientes investiguen a fondo los hechos y se haga justicia por el fallecimiento de Jorge Iván Blas López, quien aseguran perdió la vida por una mala atención médica dentro de la institución.

