En Huatulco la carrera atlética del día del químico y del día internacional de lucha contra el VIH (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. En el marco del día internacional de la lucha contra el sida, en la pista de atletismo de la unidad deportiva de la Crucecita, se realizará una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros, el próximo domingo 23 de noviembre a las 7:00 de la mañana, la justa también está programada entorno al día del químico.

La cuarta edición de la carrera atlética, convoca a las categorías libre (15 a 39 años), máster (40 a 49 años) y veteranos (para corredores de 50 años y más). De igual forma se abre la categoría recreativa, la cual es para todas las categorías y ofrecerá una rifa de regalos como premiación. En la categoría libre, el primero en cruzar la línea de meta, recibe $2,500 pesos, el segundo sitio obtiene $1,500 pesos, en tanto el tercer sitio gana $1,000 pesos.

En la categoría máster, el primer lugar recibe $2,000 pesos, el segundo sitio gana $1,500 pesos, en tanto el tercer sitio se lleva $1,000 pesos. Mientras que, en la categoría veteranos, el vencedor recibe $1,500 pesos, el segundo en concluir recibe $1,000 pesos, finalmente el tercer sitio recibe $500 pesos.

Al registrarse adecuadamente, el corredor obtiene playera full print conmemorativa, medalla de metal a color con listón sublimado, número de participante, hidratación durante carrera, kit de recuperación y primeros auxilios. El costo de la inscripción es de $370 pesos, los registros se encuentran abiertos para las diferentes categorías, existe la promoción de $330 pesos si se realiza el registro antes del 15 de noviembre.

En la página de Facebook Carrera atlética día del químico y día internacional de lucha contra VIH, se encuentran las bases de la carrera y la hoja de exoneración para los participantes. El día mundial de la lucha contra el sida se conmemora desde el primero de diciembre de 1988, al decretarse durante la asamblea general de las Naciones Unidas.

