Proponen permitir uso de uniformes escolares y prendas adicionales adaptadas a las condiciones climáticas de Oaxaca (12:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 4 de noviembre. En el contexto de la Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, la diputada Dulce Alejandra García Morlan, de Movimiento Ciudadano presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que las autoridades educativas permitan que las y los estudiantes de Oaxaca usen uniformes escolares y prendas adicionales que se adaptan a las condiciones climáticas, priorizando su salud y bienestar durante la temporada de frío.

De acuerdo a la promovente, esta iniciativa busca exhortar a la Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Oaxaca, y al Titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para que instruyan a las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles, con el fin de cumplir lo anterior y permitan al alumnado usar prendas adicionales como gorros, guantes, bufandas y chamarras que sean de colores neutros o conserven los colores de la institución a la que pertenezcan.

Refirió que, de manera regular, las normas que regulan la vestimenta escolar a menudo se convierten en un obstáculo para alcanzar una educación inclusiva y equitativa. La iniciativa fue turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Por otra parte, el diputado Juan Marcelino Sánchez Valdivieso, Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, con fundamento los artículos 54, 56 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 38 Bis del Reglamento Interior del Congreso del Estado instruyó dar lectura a 17 dictámenes de los órganos legislativos de Culturas y Artes; Hacienda; Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías, Sostenibilidad y Cambio Climático.

También de las Comisiones Permanentes Unidas de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías, Sostenibilidad y Cambio Climático, y Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Movilidad y Transportes; así como de Presupuesto y Programación, los cuales quedaron reservados para el próximo periodo.

En Asuntos Generales las diputadas Dulce Alejandra García Morlan de Movimiento Ciudadano y Concepción Rueda Gómez del partido Morena; y el diputado Dante Montaño Montero del Partido del Trabajo (PT), expusieron en tribuna diversos temas relacionados con la gobernabilidad, seguridad, educación y la desaparición de la defensora de los derechos humanos, María Hermenegilda Tonanzi.

Se citó a la Diputación Permanente para el próximo martes 11 de noviembre de 2025 a las 08:00 horas a la Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente.

