Pronostican tiempo despejado por la mañana y medio nublado por la tarde para este domingo (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que un canal de baja presión y entrada de humedad de ambos océanos mantendrán tiempo despejado por la mañana a medio nublado por la tarde en la entidad.

La dependencia indica que, aunque la probabilidad de lluvias es baja, se pronostican áreas de chubascos, actividad eléctrica y algunas rachas de viento después del calentamiento diurno, apoyado por efectos orográficos.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), habrá neblina al amanecer en picos altos de la sierra mazateca, Sierra Sur y Sierra de Juárez. Las temperaturas máximas seguirán en aumento generalizado y las mañanas serán ligeramente frescas con brisas normales en la zona costera.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 32 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 25 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

