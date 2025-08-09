Masculino es acribillado a balazos en Salina Cruz (17:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 9 de agosto. De varios disparos asesinaron esta tarde a un masculino en la colonia Hidalgo Poniente de Salina Cruz.

El ataque armado se registró sobre la calle Oaxaca y Benito Juárez cerca de las 16:00 horas de este sábado.

Vecinos indicaron a la policía que habían escuchado varias descargas de arma de fuego en la calle y al salir vieron a una persona tendida en la calle.

Poco después arribó una ambulancia de la Cruz Roja y del ayuntamiento de Salina Cruz, quienes solo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En ese momento la calle fue acordara y el cuerpo fue cubierto con una sábana.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir