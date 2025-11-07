Pronostican ambiente frío al amanecer en zonas altas de la Mixteca, Sierra de Juárez y Sierra Sur (08:00 h)

2025/11/07  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, este viernes, las condiciones atmosféricas serán estables con cielo despejado por la mañana y algunas nubes por la tarde, así como ambiente frío al amanecer en zonas altas de la Mixteca, Sierra de Juárez y Sierra Sur.

También se espera el desarrollo de neblina en zonas de la Sierra de Flores Magón y baja probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los vientos del norte se mantendrán con velocidades ligeras a moderadas, lo que hará que la sensación térmica se perciba baja al amanecer en los Valles Centrales.

Por otro lado, se mantiene en vigilancia un nuevo frente frío que se desplazará rápidamente a lo largo de la vertiente del Golfo de México, durante el sábado y domingo.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 28 grados.
* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.
* Cuenca del Papaloapan, mínima de 17 y máxima de 31 grados.
* Costa, mínima de 23 y máxima de 33 grados.
* Mixteca, mínima de 11 y máxima de 27 grados.
* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 31 grados.
* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 23 grados.
* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

