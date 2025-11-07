¡Tragedia! Muere jugador de Dallas Cowboys a los 24 años de edad (22:00 h)

Estados Unidos, 6 de noviembre. Tragedia en el mundo de la NFL, luego de que se dio a conocer que Marshawn Kneeland, Defensive End de los Dallas Cowboys, murió este jueves 6 de noviembre, dejando un vacío en la organización.

Kneeland, seleccionado por Cowboys en la segunda ronda del Draft del 2024, estaba en su segundo año con Dallas e incluso tuvo una actuación destacada el pasado Monday Night Football ante Arizona Cardinals; la organización mandó sus oraciones a Catalina, su novia, y familia de Marshawn Kneeland.

¿Qué le pasó a Marshawn Kneeland?

Jonathan Perzley, agente y amigo de Kneeland, fue el encargado de informar la muerte del jugador de Dallas Cowboys a través de un comunicado en el que se lee, ‘Estoy devastado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche.’

De igual manera, la organización de Dallas emitió un comunicado en sus redes sociales donde expresaron con ‘profunda tristeza’ el fallecimiento de Kneeland, donde solo informaron que murió esta mañana, sin revelar causa de muerte alguna.

Kneeland y su prematuro paso por la NFL

Marshawn (2001-2025) inició su carrera colegial con los Broncos de Western Michigan, para después ser elegido en el 2024 por los Dallas Cowboys en la segunda ronda del Draft. El Defensive End, a pesar de no ser titular, tuvo grandes destellos en sus jugadas y en equipos especiales.

Tan solo el pasado Monday Night Football había logrado su primer touchdown en la NFL tras recuperar una patada de despeje bloqueda ante Arizona Cardinals.

La NFL de igual manera emitió un comunicado donde expresó sus condolencias a Catalina y la familia de Marshawn Kneeland, y aseveró que ofrecerá sus servicios para la organización.

