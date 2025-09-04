Promueve el Gobierno Municipal la cultura de la prevención y protección civil en el sector restaurantero (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Con el firme interés del presidente municipal Ray Chagoya de garantizar entornos más seguros para todas y todos, la Dirección de Protección Civil llevó a cabo una nueva jornada de capacitación dirigida al sector restaurantero, enfocada en el uso y manejo de extintores.

Este curso práctico dotó a las y los participantes de las herramientas necesarias para actuar con eficacia ante una eventual emergencia, reforzando así la capacidad de respuesta en establecimientos donde diariamente confluyen vecinas, vecinos, trabajadores y clientes.

La Protección Civil es un eje fundamental en la construcción de una ciudad resiliente, ya que fomenta la prevención, la preparación y la actuación responsable frente a riesgos. Al fortalecer la capacitación en este ámbito, el municipio contribuye a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de la población.

El Gobierno Municipal reafirma que la seguridad es una prioridad y que la prevención es la mejor estrategia para cuidar la vida y el patrimonio de la población. Con estas acciones, Oaxaca de Juárez avanza hacia un municipio más ordenado, seguro y cercano a la ciudadanía.

