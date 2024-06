Primer encuentro AMLO-Sheinbaum para acordar la transición (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de junio. El primer encuentro entre el mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum será para ponerse de acuerdo sobre la transición.

Así lo dio a conocer el propio titular del Ejecutivo durante su Mañanera de este lunes, quien ante la insistencia de la prensa sobre los pormenores de la reunión, dijo que comerán alrededor de las 14:30 horas en Palacio Nacional:

Y aunque se le insistió sobre la entrada por la que arribará, ya que Moneda está vallada, así como parte de la calle de Corregidora, el mandatario se negó a dar detalles.

A su vez, López Obrador mantiene su idea de invitarla para visitar algunos puntos de México aunque reconoció que:

Por otro lado, el titular del Ejecutivo saliente subrayó que le interesa que sea la futura Presidenta quien de los detalles del encuentro:

“A mí me gustaría que ella sea la que exponga lo del encuentro, me voy a sentir muy bien representado. Porque además mañana me van a volver a preguntar sobre eso”.