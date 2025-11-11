Prevé Protección Civil inestabilidad atmosférica y presencia de lluvias en el norte de Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que el frente frío número 13 continuará provocando inestabilidad atmosférica y lluvias en la mitad norte del estado.

Asimismo, la masa de aire frío de origen ártico abarca desde el norte de México hasta Oaxaca, ocasionando tiempo adverso en la mayor parte de la entidad con bajas temperaturas en la Mixteca y sierras de Juárez, Flores Magón y Sur con probables heladas en picos altos.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indica la presencia de tiempo ventoso en el resto de Oaxaca, lo que hará que la sensación térmica se perciba más baja durante el día.

En el oriente del Istmo de Tehuantepec, específicamente en el tramo carretero La Venta-La Ventosa, soplará evento de norte con rachas de 110 kilómetros por hora (km/h) y hasta de 130 km/h; en aguas profundas del Golfo de Tehuantepec habrá oleaje elevado de 3 a 4 metros de altura con marejadas fuertes muy peligrosas para la navegación marítima.

Las temperaturas para este martes son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 7 y máxima de 24 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 30 y máxima de 17 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 12 y máxima de 26 grados.

* Costa, mínima de 20 y máxima de 32 grados.

* Mixteca, mínima de 5 y máxima de 23 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 8 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 4 y máxima de 19 grados.

* Sierra Sur, mínima de 5 y máxima de 21 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir