Presidenta de Santiago Xanica exige a Gobiernos atender carencias de la comunidad (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. La presidenta municipal de Santiago Xanica, Aída Hernández Moreno, solicitó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ver hacia esta comunidad para que se logren las condiciones de gobernabilidad y los habitantes alcancen mejores condiciones de vida.

Apoyada por agentes municipales, también demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, recorrer esta comunidad para que se dé cuenta de las condiciones en la que vive la gente.

La primer presidenta de esta comunidad, reconoció que ha sido muy difícil llegar al poder y sobre todo trabajar cuando un grupo opositor a su gobierno se niega a reconocerla como autoridad y después de haber perdido a su esposo Wilbert Méndez en un ataque violento.

“Queremos que los gobiernos estatal y federal recuerden que Santiago Xanica es parte de México, está conformada por tres agencias, y aquí hacen falta bachilleratos con infraestructura, centros de salud, médicos, tenemos que viajar 7 horas para que sean atendidos en el hospital de Miahuatlán”, lamentó.

Entre las principales carencias, señaló que los caminos se encuentran en pésimas condiciones, además de menores de meses de edad que no cuentan con sus vacunas y menos con su acta de nacimiento.

“Por primera vez está gobernando una mujer, tengo las manos limpias, los agentes tenemos un compromiso de trabajo, lo único que queremos es justicia social para el municipio y que haya seguridad”.

Recordó que está amenazada desde aquel 6 de octubre del 2019, día en que asesinaron a su esposo, por lo que su vida corre peligro todo los días.

“No despacho en la cabecera municipal, no quiero despachar en otro lado, pero no voy a exponer mi vida porque si voy a la cabecera no voy a salir viva de ahí, en donde esté voy a cumplir con mi obligación, tengo medidas cautelares, los grupos opositores no me dejan gobernar por ser mujer y porque ya estaban acostumbrados a vivir del erario público”, acusó.

