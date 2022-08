Presenta MULT dirigencia colectiva encabezada por Octavio de Jesús Díaz (15:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) presentó este día a su dirigencia colectiva encabezada por Octavio de Jesús Díaz, tras ser electo en asamblea de la Nación Triqui, en sustitución de Rogelio Pensamiento Mesinas.

A través de un comunicado que leyeron ante los medios de comunicación, manifestaron, “es hora de que tomemos las riendas de nuestra organización, los auténticos hombres y mujeres de la montaña roja, no hay marcha atrás”.

Señalaron que a lo largo de su trayectoria de más de 40 años de lucha han visto caer hombres valiosos a manos de traidores que han sido el brazo ejecutor de los intereses ajenos.

Durante esta lucha de más de cuatro décadas hay mujeres que han sido víctimas de desapariciones, desplazamientos forzados, se han promovido campañas de linchamiento político en su contra, en donde han sido testigos de traiciones a mansalva de aquellos que les gusta el color del dinero y que se han prestado a la simulación y se han enriquecido a costa del dolor y sufrimiento de hombres, mujeres, niños y ancianos de la montaña roja.

Lanzaron un ¡¡¡Ya basta!!!, al manifestar que no quieren más a especialistas en administrar los conflictos para sus intereses personales o de grupo, “Ya no queremos a los profesionales que buscan vivir cómodamente a costa de nuestra gente, ya no queremos a los indigenistas que tiene la idea de que los triquis tienen que seguir viviendo en las cavernas, ya no queremos a los que nos estudian y hablan bien de nosotros en sus libros, no queremos a los falsos redentores”.

Mostraron su rechazo a aquellos que hablan en su nombre para sus beneficios personales al tiempo de rechazar a aquellos falsos luchadores sociales que realmente son lucradores sociales, a los simuladores, a los comparsas y aduladores del poder político en turno para congraciarse con el poder.

Dijeron que nadie y nada podrá detener su marcha, al recalcar que el MULT está compuesto de compañeros de todas las regiones y por su fuerza radica en su gente, en la base social, en los líderes naturales y no en los membretes que los falsos luchadores sociales usan para hacerse de recursos para sus fines personales actuando a espaldas del pueblo que dicen representar.

Reiteraron que seguirán defendiendo su territorio, sus tierras ancestrales y sus recursos naturales con lo han hecho desde hace más de 40 años, así también, coordinando el movimiento social de Oaxaca y a nivel nacional.

Dieron a conocer que a partir de hoy, el profesor Rogelio Pensamiento Mesinas deja de ser el Coordinador Estatal del MULT y que dejan en su decisión personal de permanecer dentro del Mult o en su caso abandonar el movimiento.

Afirmaron que al interior de la interior de la organización no hay divisionismo con la salida de Pensamiento Mesinas, la nueva dirigencia colectiva está respaldada por todas las comunidades que integran el MULT, por lo que hicieron un llamado a los gobiernos federal y estatal para retomar la mesa de acuerdo de paz.

De igual manera, llamaron al gobernador Alejandro Murat Hinojosa un diálogo urgente para que atienda sus demandas de justicia y de proyectos de infraestructura social para la comunidad triqui.

Pascual de Jesús, representante del MULT en México, dijo que el gobierno de Murat les ha quedado a deber y lo evaluaron de manera negativa.

Integran la dirección política colectiva Eleazar Ortiz Ramírez, Emelia Ortiz García, Juan Domingo Pérez Castillo, Eustaquio Barrios Santiago, Fortino Alvarado, Alfonso Alvarado, Amando Solana Martínez, Fortino Domínguez José, Octavio de Jesús Díaz, Rufino Martínez de Jesús, Marcelo Merino García, Gregorio González Zeferino, David Jiménez, Daría Cid Valdivia y Virginia Merino.

