Presenta IEEPO recopilación de cuentos infantiles en encuentro literario de Ixhuatán (19:45 h)

San Francisco Ixhuatán, Oax. 1 de diciembre. En el marco de la clausura del Encuentro Literario “Otoño de la Palabra”, organizado por el Centro Cultural Casa Yaza, se presentó el libro “Recopilación del Primer Concurso Estatal de Cuento Infantil 2024”; acción que forma parte de la campaña estatal de Fomento a la Lectura que impulsa el Gobernador Salomón Jara Cruz.

Del conjunto de relatos, publicado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que encabeza Emilio Montero Pérez; la pequeña Ginna Cruz Velásquez leyó su cuento “Las Aventuras de Potoné”, incluido en el volumen ilustrado por las y los sesenta participantes.

Además, las y los asistentes disfrutaron de las interpretaciones de la cantante istmeña Jacinta Fuentes y del cantacuentos Aurelio Galán.

El director de Planeación Educativa, Florencio De la Cruz Valdivieso señaló que esta recopilación está llena de imaginación, talento y sueños hechos palabra, donde se celebra la creatividad de las niñas y los niños oaxaqueños.

Agradeció la invitación del fundador de Casa Yaza y coordinador del Encuentro, el escritor ixhuateco Manuel Matus Manzo, al tiempo de presentar la convocatoria del Premio Estatal de Poesía Infantil 2026, que será difundida próximamente por las redes sociales y medios de comunicación.

