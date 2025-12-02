La empresa de autos chinos BYD en crisis (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. La empresa de autos chinos, Build Your Dreams (BYD), sumó su tercer mes consecutivo de caídas en sus ventas, en medio de un mercado cada vez más saturado que comienza a erosionar su liderazgo y que lo coloca en un cierre de año retador.

El mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo entregó en noviembre 480,186 vehículos, una baja de 5.3% respecto al mismo periodo del mes anterior. La disminución es notable, ya que tradicionalmente suele ser un mes de fuerte actividad por el impulso de las compras de fin de año.

Sin embargo, para el mercado chino el cuarto trimestre es clave. Los consumidores adelantan la adquisición de autos eléctricos antes de que venza la exención total de impuestos para vehículos de nueva energía en el país, la cual está programada para el 31 de diciembre.

Analistas consideran que este descenso podría ser una señal de fatiga del consumidor frente a la oferta de BYD y los autos eléctricos, los cuales, ni siquiera ese incentivo ha sido suficiente para evitar el tropiezo.

Competidores presionan a BYD

La marca enfrenta presión por distintos frentes: está perdiendo participación en el segmento de autos asequibles y en el de gama alta, donde rivales como Geely, con su renovada gama y Xiaomi están captando mayor atención y ventas.

En ese sentido, la meta anual de BYD se complica, ya qué necesitaría vender alrededor de 418,000 unidades en diciembre para alcanzar su objetivo ajustado de 4.6 millones de vehículos este año.

BYD y su tercer trimestre con ventas bajas

Las ganancias también se ven presionadas; la empresa ha reportado un desplome durante trimestres consecutivos en medio del control que China ha aplicado al sector, incluyendo medidas para frenar los descuentos agresivos que precisamente habían impulsado las ventas de la firma.

En medio de esta situación un rayo de luz proviene del frente internacional, en donde las exportaciones crecieron y alcanzaron 131,935 unidades enviadas, pero aun así no logran compensar la debilidad del mercado nacional (chino).

Además, los planes de expansión global enfrentan sus propios obstáculos, ya que el aumento de barreras comerciales en Europa y Norteamérica limita la capacidad de la compañía para desviar producción del saturado mercado chino.

Las consecutivas caídas de BYD encienden una alerta sobre el momento que vive la automotriz china, por lo que las ventas de diciembre podrían ser decisivas para tomar decisiones en el futuro.

Con información de Bloomberg.

