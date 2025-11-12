Presenta CECyTE Oaxaca convocatoria “XAIQUE” líder estudiantil (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. La Directora General del CECyTE Oaxaca, Blanca Martínez, dio a conocer la convocatoria “XAIQUE” líder estudiantil, para que las y los estudiantes elijan mediante el voto a cada uno de los líderes en los 106 centros educativos que conforman el Colegio.

Al respecto, Blanca Martínez, sostuvo que el propósito de esta iniciativa es promover la democracia como un sistema de valores entre la comunidad estudiantil del CECyTE Oaxaca “y por tal motivo serán los propios estudiantes, directivos y padres de familia, los que se encargarán de la elección”.

“Cabe señalar que la elección estudiantil inició con la divulgación de la convocatoria este 10 de noviembre, y el objetivo es que cada “XAIQUE” líder estudiantil represente al estudiantado, a fin de contribuir en la promoción de una formación integral e inclusiva centrada en las necesidades de las comunidades estudiantiles; formando personas libres, críticas y conscientes, capaces de habitar y transformar su entorno en busca de mayor justicia social.”, recalcó.

Finalmente, destacó que el día de la elección será el próximo 1 de diciembre y las y los ganadores y los ganadores fungirán como líderes estudiantiles hasta finalizado el ciclo escolar vigente.

Para mayor información, pueden consultar las bases en el siguiente enlace. https://www.cecyteo.edu.mx/Nova/Portal/Index

